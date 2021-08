Erstes Konzert nach zehn Monaten auf der Linner Burg : Neustart der Burgserenaden mit Wiener Klassik und Pink Panther

Das Oreneta Quartett spielte zum Saisonauftakt der Serenadenkonzerte in Krefeld. Foto: Agentur/Stadt Krefeld

Krefeld Das 2018 an der Kölner Musikhochschule gegründete „Oreneta Quartett“ begeisterte das Konzertpublikum mit jugendlichem Elan und einer ungewöhnlichen Zugabe.

Zehn Monate lang mussten – coronabedingt – die beliebten Serenaden auf Burg Linn ausfallen. Umso dankbarer zeigten sich Veranstalter und Publikum über den Neustart, und in kurzer Zeit waren die – immer noch mit Abstand gestellten - Plätze ausverkauft.

Ebenso glücklich strahlten die mit jugendlichem Elan auftretenden und entsprechend musizierenden Gäste – das 2018 an der Kölner Musikhochschule gegründete „Oreneta Quartett“, benannt nach der katalanischen Version der „Schwalbe“.

Pierre Alvarez und Tatia Gvantseladze, Violine, Hanna Breuer, Viola und Arnau Rovira i Bascompte, Violoncello hatten Werke ausgesucht, die deren Komponisten etwa in dem Lebensalter geschrieben haben, in dem die Mitglieder des Quartetts sich zur Zeit selbst befinden – etwa Ende zwanzig/ Anfang dreißig. Untadelige Homogenität und interpretatorische Frische zeichnen die Musiker aus. Noch werden sie in der Kammermusikklasse von Prof. Harald Schoneweg weiter mit den Feinheiten des Ensemblespiels vertraut gemacht. Außerdem erhalten sie vom renommierten Signum-Quartett und der Geigerin Midori Seiler musikalische Impulse. Seit 2020 ist das Quartett Stipendiat der Werner Richard - Dr. Carl Dörken Stiftung, die auch das Konzert auf Burg Linn ermöglichte.