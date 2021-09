Corona in Krefeld : Neun neue Fälle innerhalb von 24 Stunden

Corona in Krefeld

Die Maßnahmen scheinen zu greifen, die Inzidenzzahlen in Krefeld sinken. Foto: dpa/Matthias Balk

Krefeld Der Inzidenzwert für Krefeld sinkt leicht weiter und liegt jetzt bei 61,7. Aber die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus und auf den Intensivstationen nimmt zu.

(ped) Neun neue Infektionen mit Corona innerhalb von 24 Stunden meldet das Krefelder Gesundheitsamt am Dienstag. Insgesamt 188 Personen sind derzeit infiziert (Stand 21. September, 0 Uhr). Im Vergleich zum Vortag sind dies 18 weniger. Und auch die Inzidenz sinkt leicht weiter. Der Sieben-Tage-Wert, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innnerhalb von sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell mit 61,7 an. Am Vortag hatte der Wert bei 63,5 gelegen.