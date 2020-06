Krefeld : Neun Infizierte: Corona-Anstieg setzt sich langsam fort

Der Krisenstab in Krefeld steht wegen der Situation in Moers - wo in einer Döner-Fabrik 79 Mitarbeitende positiv auf Corona getestet worden sind - mit dem Kreis Wesel im Austausch. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Krefeld Die Situation im benachbarten Moers, wo in einer Döner-Fabrik bisher 79 Mitarbeitende positiv auf Corona getestet worden sind, wird vom Krisenstab der Seidenstadt im Blick gehalten.

Neun Personen sind in Krefeld aktuell mit dem Corona-Virus infiziert – das ist erneut einer mehr als am Vortag. Niemand muss derzeit im Krankenhaus behandelt werden. Wie der Krisenstab der Stadtverwaltung weiter mitteilt, setzt sich der langsame Anstieg, der die aktuelle Woche kennzeichnet, allerdings fort. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt bei drei pro 100.000 Einwohner und damit nach wie vor weit vom Grenzwert 50 entfernt. Bei nun 652 positiv Getesteten gelten 621 Menschen als genesen. Die Zahl der gesamten Quarantäne-Fälle stieg auf 2250, die Zahl der Abstriche auf 8251.

Die Situation im benachbarten Moers, wo in einer Döner-Fabrik bisher 79 Mitarbeitende positiv auf Corona getestet worden sind, wird vom Krefelder Krisenstab im Blick gehalten. Dazu steht die Gesundheitsbehörde im Kontakt mit dem Kreis Wesel. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter einer Dönerfleischproduktion in der Nachbargemeinde hat sich erhöht. Nachdem zunächst 17 Beschäftigte positiv getestet worden waren, kamen bei weiteren Tests nun 62 hinzu, wie der Kreis Wesel mitteilte. Nach dem Bekanntwerden der 17 Fälle waren von rund 200 Mitarbeitern Abstriche genommen worden. Davon stehen den Angaben zufolge noch 120 Ergebnisse aus. Der Dönerfleischproduzent hat 275 Mitarbeiter. Die Kontaktnachverfolgung laufe auf Hochtouren, versicherte der Kreis. „Keine der positiv getesteten Personen weist bisher die corona-typischen Symptome auf“, teilte die Pressestelle mit. Die Infizierten leben teils auch außerhalb des Kreises Wesel, unter anderem in Duisburg.