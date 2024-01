Konzert der Niederrheinischen Sinfoniker Krefeld Im Champagner-Galopp ins neue Jahr

Schwelgerische Melodien entlockten die homogen agierenden Niederrheiner dem „Frühling“ und dem „Herbst“ aus den „Jahreszeiten“ des russischen Tonsetzers Alexander Glazunov. Die Streicher schwelgten in Walzerseligkeit (aus der Dornröschen-Suite von Peter Tschaikowsky), und das gesamte Orchester widmete sich mit viel Temperament dem für unsere Ohren etwas rau wirkenden „Furiant“, übersetzt „Der Begeisterte“. Das ist ein slawischer Tanz, den Bedrich Smetana in der „Verkauften Braut“ ebenso verwendet hat wie Antonin Dvorak in seiner Sammlung der „Slawischen Tänze“. Dazwischen erklang in vollendeter Tonschönheit ein willkommener und vom Publikum gefeierter Ruhepunkt: Konzertmeisterin Chisato Yamamoto spielte – von der Harfe und ganz zurückgenommenen Streichern begleitet - die Méditation aus der Oper „Thais“ von Jules Massenet.