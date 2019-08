Öffentlicher Personennahverkehr : Minister würdigt neues Nacht-Angebot

Krefeld Heute um 20 Uhr starten die Stadtwerke Krefeld ihr neues Angebot „mein SWCAR“: fünf elektrogetriebene Taxen nach Londoner Vorbild, die mit einer App digital geordert werden und in der Funktion als Kleinbusse 20.000 virtuelle Haltestellen im Stadtgebiet ansteuern können. Das ist der größte Feldversuch in NRW.

Die Verkehrsplaner sollen nicht weniger als die Quadratur des Kreises schaffen. Der Ausstoß von Kohlendioxid soll sich um rund 40 Prozent reduzieren bei gleichzeitiger Zunahme der Fahrtkilometer. Landesverkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) gab am Montag mit Stadtwerke-Vorstand Carsten Liedtke den Startschuss für ein zukunftsweisendes Angebot. Ab heute beginnen die SWK gleichsam den größten Feldversuch Nordrhein-Westfalens. Täglich in der Zeit von 20 bis 4 Uhr fahren fünf Hybrid-Taxen aus London auf Bestellung (on demand) 20.000 potenzielle Haltestellen im Stadtgebiet an.