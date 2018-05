Krefeld: Neues Mini-Blockheizkraftwerk von SWK in Betrieb genommen

Krefeld BHKW versorgt Quartier Quartelkämpchen mit Nahwärme.

Der Kornspeicher der Neuzeit steht am Quartelkämpchen in Linn, ist in die Erde eingelassen und besteht nicht mehr aus Holz, sondern aus Metall. Und er enthält auch kein Getreide, sondern Wärme. Genauer: Durch Biomethan erhitztes Wasser. Zweimal rund 10.000 Liter lassen sich in den beiden Wärmespeichern zwischenlagern, die die SWK auf dem Vorplatz des Seniorenheims am Quartelkämpchen errichtet hat. Sie werden gespeist aus dem ebenfalls neu gebauten Mini-Blockheizkraftwerk (BHKW), welches direkt nebenan in einem garagenähnlichen Gebäude steht.