Handel in Krefeld : Neues Konzept: Pop-Up-Store an der Königstraße 89

Neues Konzept: Pop-Up-Store an der Königstraße 89

Handel in Krefeld

Krefeld (sti) Michael Fedder ist Eventmanager und gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Vanessa Rödiger Gründer des lokalen Streetwear-Labels „kr.city“. Für die Königstraße hat er sich ein neues Konzept überlegt.

Aktuell habe die namhafte Geschäftsadresse erwa 13 Leerstände zu verzeichnen. In der Kritik für diesen Zustand stünden vor allem die Inhaber der Ladenlokale, sagte er. „Eine Lösung muss her“, findet Fedder. Einige der Eigentümer hätten sich bereits zusammengeschlossen, um an Lösungsansätzen zur Beseitigung des Leerstands zu arbeiten.

Mauritz Knufmann, Sohn eines Inhaberpaares, gehe mit gutem Beispiel voran und habe die Idee hervorgebracht, das derzeit leerstehende Ladenlokal mit einem Zwischennutzungskonzept zu beleben und so wieder für einen potentiellen Langzeitmieter attraktiv zu machen.

Gemeinsam erarbeiten die drei ein Pop-Up-Store-Konzept, das es bereits in Städten wie München oder Berlin gibt. Der neue Store öffnet am Samstag, 8. Juni, von 10 bis 19 Uhr, und Fedder zeigt eine brandneue Kollektion seines Streetware-Labels, die es zunächst nur lokal und limitiert an der Königstraße 89 zu kaufen geben wird.