Neues Geschäft an der Marktstraße Neue Lust am Maßanzug - Schinke eröffnet dritten Laden in der City

Wolfgang Schinke und Alexander Werner glauben nicht ans Homeoffice - zumindest nicht daran, dass sich der textile Laissez-Faire-Stil, der sich in den eigenen Wänden in den vergangenen Jahren eingeschlichen hat, auf Dauer verfestigt. „Die Business-Frau legt Wert auf den korrekten Auftritt“, sagt Wolfgang Schinke. Und immer mehr Männer setzten ebenfalls auf maßgefertigte Kleidung. Die hat der Couturier im Stammhaus an der Marktstraße bereits angeboten. „Aber die Nachfrage ist sehr groß.“ Deshalb haben Schinke und Werner die Maßkonfektion jetzt ausgelagert und gegenüber an der Marktstraße einen weiteren Standort eröffnet. Es ist ihr dritter mit „JackeHose & Co“ an der Königstraße.