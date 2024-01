Veranstaltungsreihe der Werkbühne Krefeld Neu im Südbahnhof - der Werkhaus-Donnerstag

Die Donnerstags-Werkbühne im denkmalgeschütztem, ehemaligen Bahnhofsgebäude Südbahnhof siedelt sich im kleinen Bühnenraum an. Dort ergibt sich immer ungezwungen der Kontakt zu den Künstlerinnen und Künstlern. Das Werkhaus-Team möchte den Werkbühnen-Donnerstag nun fest etablieren mit Programm, so dass „auch spontan Entschlossene immer ein ansprechendes Angebot finden. Selbst wer auf aufs Geratewohl einfach nur mal vorbeischaut, wird auf eine interessante Veranstaltung stoßen“, heißt es. Am 25. Januar gibt es ein Konzert von Myléne Kron. Im Februar stehen auf dem Programm Joey´s Open Mic, Pappalapapp Slam, tba, Sky @trees, Lukelyrics and friend, U.T.A. & Axel, Zainab Lax. Der Eintritt ist frei.