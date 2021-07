Präsentation im August : Neuer LED-Anzeigen-Würfel für die Yayla-Arena in Krefeld

Krefeld Der Modernisierungsprozess in der Yayla Arena geht weiter. „Wir gehen erneut einen Schritt in Richtung Zukunft“, sagte der Leiter Veranstaltungstechnik, Darius Gehrmann.

Der Modernisierungsprozess in der Yayla Arena geht weiter. „Wir gehen erneut einen Schritt in Richtung Zukunft“, sagte der Leiter Veranstaltungstechnik, Darius Gehrmann, am Freitag mit Blick auf die neueste Anschaffung für die Multifunktionsarena an der Westparkstraße. 2019 wurde ein neues Flex-Banden-System für den Ankermieter, die Krefeld Pinguine, installiert. Im vergangenen Jahr wurde die Yayla Arena mit einer neuen Showlichtanlage sowie einer Spielfeld- und Tribünenbeleuchtung ausgestattet. Nun geht der Prozess weiter. Ein hochmoderner LED-Würfel werde neue Standards setzen, sagte Hallenmanagerin Inge Klaßen. Aktuell laufen die Aufbauarbeiten. Ungefähr 14 Tage dauerte der „Abschied“ des mehr als 16 Jahren alten Cubes. So wurden durch das Team der Seidenweberhaus GmbH als Betreiber der Arena über 200 Meter Kabelwege entfernt, die Technik und Anzeigentafel ausgebaut und der 7,5 Tonnen schwere Videowürfel in seine Einzelteile zerlegt und abtransportiert.