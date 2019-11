Krefeld : Kreisverkehr Floßstraße früher als erwartet fertig

Gehören der Vergangenheit an: Staus an der Baustelle Floßstraße am Hafen. Die Baustelle wird deutlich früher fertig. Foto: Otmar Sprothen

Krefeld Die Arbeiten sollten bis März dauern; so verschwindet ein Nadelöhr, das monatelang für Staus gesorgt hat.

(vo) Eine der folgenreichen Baustellen in Krefeld wird deutlich früher als erwartet fertiggestellt: Mitte nächster Woche ist der neue Kreisverkehr an Floß- und der Düsseldorfer Straße am Krefelder Hafen unmittelbar an der Abfahrt von der B288 fertiggestellt – ursprünglich sollten die Arbeiten bis März 2020 dauern. Auch die Floßstraße ist erneuert; es stehen nur noch wenige Restarbeiten an. Dies teilte der Kommunalbetrieb Krefeld am Donnerstag mit. Die Baustelle war ein Nadelöhr; es bildeten sich über Monate hinweg rund um den Kreisel lange Staus.