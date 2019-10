Textilmuseum Krefeld : Das Geheimnis der Trachten

Krefeld In der Zeit des Nationalsozialismus kam ein wertvolles und umfangreiches Konvolut an Trachten und Schmuck nach Krefeld. Bisher barg die Sammlung Prött ein dunkles Geheimnis. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse.

Beutekunst ist ein Horrorbegriff für alle Museen. Deshalb werden bei Kunstwerken die Herkunftsgeschichten intensiv untersucht. Und alle wissen, wie knifflig Provenienzforschung sein kann. Das trifft in besonderem Maße auf Sammlungen zu, die ohne den großen Kunstmarkt zusammengetragen wurden – zum Beispiel aus vermeintlichen Alltagsgegenständen wie Textilien. Die Sammlung Prött im Deutschen Textilmuseum ist ein wahrer Schatz: Folkloristische Textilien, Trachten und dazugehöriger Schmuck sowie Accessoires sind ein Fundus für Forscher. Aber die Sammlung, die in der Zeit des Nationalsozialismus erworben wurde, barg bisher viele Geheimnisse.

Annette Schieck, Leiterin des Deutschen Textilmuseums Krefeld, und der Historiker Dirk Senger haben nun den Geheimnissen nachgespürt und zum ersten Mal Textilien in den Fokus der Herkunftsforschung gerückt. In „Textile Erwerbung und Sammlungsstrategien europäischer Museen in der NS-Zeit“ fassen sie die Ergebnisse der ersten Provenienz-Tagung über Textilien in Deutschland und eigene neueste Forschungsaspekte zusammen. Zudem erstellten sie eine Übersicht von Akteuren, die in der NS-Zeit am Raub und Handel mit textilen Objekten beteiligt waren.