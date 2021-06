Ausflugsziel in Krefeld : Neuer Biergarten mit Beach-Bereich in Hüls

Laden zum neuen Biergarten mit Beachbereich am Steveshof in Hüls ein (v.l.): Konrad, Finn mit Lenni auf dem Arm, Heiner, Winni und Konrad, rechts Hannah, alle mit Nachnamen Bönninger. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Biergarten am Steveshof – neues Ziel in Hüls für Radfahrer und Spaziergänger. In Kürze wird auch eine eigene kleine Brauerei dazukommen. Der Hof hat eine bewegte Geschichte – Impulse kamen auch vom Prenzlauer Berg.

Junge Hoferben und ihre Familien zeigen, wie man einen traditionsreichen Hof in die heutige Zeit überführen kann, wenn man die Ärmel hochkrempelt und wagemutige Ideen entwickelt: Jüngstes Beispiel: Die Familie Bönninger hat auf dem Steves-Hof einen Biergarten eingerichtet – mit kleinem Sandstrand für das richtige Kurzurlaubsgefühl.

Zur bewegten Geschichte des Hofes: Im 17. Jahrhundert hatte die letzte Hoferbin mit dem Namen Steves in die Familie Bönniger geheiratet. 1970, nach gut 300 Jahren, wurde die Landwirtschaft nach einem Todesfall nicht weiter betrieben. Das in seiner langen Geschichte immer wieder abgebrannte und wieder neu errichtete Fachwerkgebäude war im Jahr 1906 durch einen rot-braun geklinkerten, geräumigen Ziegelbau ersetzt worden. Die Witwe des letzten Hofbauern hatte sich wohl alle Optionen offenhalten wollen, denn sie sorgte dafür, dass der Bebauungsplan den Hofbereich als Gewerbefläche einbezog. So konnten Teile des Hofes anderweitig genutzt oder vermietet werden.

Ihr Sohn Guido Bönniger gründete nach seiner Tischlerausbildung mit drei Freunden die Tischlerei „Legno“, die über viele Jahre auf dem Steveshof angesiedelt war. Sein Hobby verband ihn mit der Landwirtschaft: Am Hülser Bruch züchtete er eine Herde Galloway-Rinder. Guido Bönnigers Sohn Finn trat in die Fußstapfen des Vaters und machte eine Schreinerlehre. Dann aber wechselte er in ein Studium der nachhaltigen Landwirtschaft in Kleve. Er führt die landwirtschaftliche Tradition fort. Inzwischen waren die Räume der Schreinerei zu eng geworden. Vor drei Jahren zog sie in eine geräumige Halle auf einem Nachbargrundstück. Zur gleichen Zeit zog auch der Steinmetz aus, der den ehemaligen Schweinestall als Atelier genutzt hatte.

Das traf sich gut mit den Absichten von Hannah und Frank Bönniger. Die Architektin und der Diplom-Designer zog es wieder nach Hüls. Aus Berlin, wo sie am Prenzlauer Berg gewohnt hatten, brachten sie eine weltoffene und entdeckungsfreudige Haltung mit, die sehr gut zu dem Bio-Hofladen passte, den Finn und Stephi Bönniger gerade eröffnet hatten, nachdem sie die Räume der früheren Schreinerei gründlich entkernt hatten. Auf der oberen Etage richteten sie die Metzgerei für Bio-Fleisch ein, in der neben eigenen Bio-Hähnchen auch die in Freihaltung gezüchteten Galloway-Rinder vermarktet werden. Der geräumige Hofladen führt viele Produkte, die man anderswo nicht kaufen kann. Er führt das Bioland-Siegel, dessen Mindeststandards oberhalb der Grenzwerte für Biolebensmittel liegen. Gentechnik, chemisch-synthetische Dünger und Pestizide sind genauso untersagt wie Massentierhaltung. Es macht Spaß, sich vor den verschiedenen gut beleuchteten Theken zu tummeln und die Warenvielfalt zu bestaunen, die inzwischen von fünf Mitarbeitern betreut werden.

Im Gespräch weist Finn auf den Niedergang der Krefelder Metzger hin. Er verstehe nicht, dass sich die Leute mit dem normierten Fleischangebot der Discounter zufriedengäben. Genauso wenig verstehe er die Metzger, die lieber ihr Geschäft schlössen als herkunftssichere Vielfalt anzubieten.

Beide Familien siedelten sich auf dem geräumigen Hof an. Der 600-jährige Hof hat sich sichtbar verjüngt. Die sieben Söhne beider Bönniger-Familien tummeln sich auf dem geräumigen Gelände, auf dem noch ein alter Trecker und eine alte Kutsche darauf warten, wieder aufgemöbelt zu werden. Man merkt es den beiden jungen Familien an, dass der Einklang von Leben und Arbeiten auf dem Hof ein Gewinn für Groß und Klein ist. Die Pandemie ließ den Gedanken aufkommen, neben dem Hofladen und dem Eventbereich der „Kornspeicher“ genannten Feierhalle für Hochzeiten, Geburtstage und Seminare eine brachliegende Fläche zum Biergarten umzuwidmen. Nach intensiver Vorplanung war das Vorhaben innerhalb von 14 Tagen realisiert.

Jeder packte an. Als der bayerische Zulieferer pandemiebedingt seinen Termin nicht einhalten konnte, packte Hannah kurzerhand mit drei Freundinnen zu. Gemeinsam strichen sie eine Reihe von Wirtshausgarnituren in einem Salbeifarbton, der tischlernde Bruder Max baute nach Hannahs und Franks Plänen die Loungemöbel im sandbelegten Beach-Bereich und die Theke neben dem großen Nussbaum, und Opa Guido machte mit den Söhnen „homeschooling“ mit sehr effektiven Ergebnissen: Der aufgeweckte Heiner kann die fünf Hopfen-Sorten genau nennen, auf die sich die gemeinsam gepflanzten 40 Hopfen-Pflanzen aufteilen.

Da wird sich der amerikanische Braumeister freuen, der demnächst in dem renovierten Anbau des Steinmetzen ein Handwerksbier namens „Third Sector Brewing“ brauen wird, das nur im Biergarten des Hülser Steveshofes ausgeschenkt wird. Die Eröffnung des Biergartens verlief verheißungsvoll.

Alle Tische waren sofort belegt und die Atmosphäre war entspannt bei Bio-Bier vom Fass, Drinks vom Kornspeicher, Bio-Snacks vom Hofladen und Kuchen vom Café Liesgen.