Update zur spektakulären Fahrt der U17 auf dem Rhein Neue Zeit – wann genau das U-Boot Krefeld-Uerdingen am Samstagfrüh passiert

Es ist eine spektakuläre Gelegenheit, ein U-Boot auf dem Rhein zu sehen, nicht schwimmend im Rhein, sondern transportiert auf einem Schiff. Schönheitsfehler: Wer es sehen möchte, kann am Samstag, 13. Mai, nicht ausschlafen. Denn die „U 17“, wie der U-Boot-Typ heißt, wird auf ihrem Weg ins Technik-Museum Sinsheim Speyer am Samstagmorgen um sechs Uhr in Duisburg starten und kurz danach in Höhe Krefeld zu sehen sein. Kurz danach, das heißt nach neuesten Angaben, dass das U-Boot um 7.42 Uhr in Höhe Uerdingen zu sehen sein soll. Doch das könnte bereits zu spät sein. Die Erfahrungen der bisherigen Stationen am Niederrhein besagen, dass das U-Boot stets eine halbe bis eine dreiviertel Stunde früher da war, als vorausgesagt. Heißt: Wer auf Nummer sich gehen will, liegt mit Fotoapparat spätestens ab sieben Uhr morgens am Rhein in Uerdingen auf der Lauer.