Feierliche Prozession zur Synagoge Neue Thora-Rolle für jüdische Gemeinde in Krefeld

Mit einer feierlichen Prozession wird am Sonntag, 21. Mai, eine neue Thora-Rolle für die jüdische Gemeinde eingeweiht. Die letzten Buchstaben der Thora werden um 12 Uhr in der Villa Merländer geschrieben. Anschließend wird die Thora unter einem Baldachin mit Musik und Tanz zur Synagoge an der Wiedstraße getragen. Gäste aus Politik und Gesellschaft sind zu dem Ereignis eingeladen. „Besonders freuen wir uns, dass die aus der Ukraine geflüchtete Thoraschule, die sich momentan in Düsseldorf befindet, an unserer Veranstaltung teilnehmen wird“, erklärte Rabbiner Yitzchak Mendel Wagner. Der Einzug einer neuen Thora-Rolle ist für die Gemeinde ein großes Ereignis, die Rollen werden sehr verehrt und gelten als heilig.