Neue Studie : Stadt Krefeld hat gute Zukunftsperspektiven

Krefeld rangiert gleichsam in der Kategorie „Hidden Champions“ und kann als eine Art Geheimtipp für Unternehmensansiedlungen gelten. Die gute Platzierung für Krefeld ist in Anbetracht bislang bekannter Studien und Analysen, in denen Krefeld regelmäßig hintere Plätze belegt, überraschend, bei Betrachtung der Methodik der Erhebung dann vielleicht doch erwartbar. Krefeld profitiert im Wesentlichen von seiner Lage am Rhein in dem Ballungszentrum Rhein Ruhr, dem die Analysten ein hohe Attraktivität zuerkennen und geografisch vom Ruhrgebiet über Düsseldorf bis hin nach Bonn und Köln verorten.