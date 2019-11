Haus und Grund: : „Neue Steuer wirkt sich massiv negativ auf Krefeld aus“

Michael Heß, Geschäftsführer Haus und Grund. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Michael Heß, Geschäftsführer von Haus und Grund, nennt die Einführung einer neuen Grundsteuer C Gift für die Stadt.

(sti) Die neue Grundsteuer C taugt nicht dazu, Wohnungsbauaktivitäten anzukurbeln. Im Gegenteil: Eine solcher Versuch hätte „massive negative Auswirkungen auf Krefeld“, sagte Michael Heß, Jurist und Geschäftsführer von Haus und Grund am Montag. Er widersprach damit der Auffassung der Krefelder Sozialdemokraten, die sich von der Neuregelung eine Belebung des Wohnungsbaumarktes erhoffen.

Haus und Grund Krefeld lehne die nun beschlossenen Reformpläne zur Grundsteuer als „bürokratisches Monstrum“ ab, erklärte Heß gestern. Die Belastung der Eigentümer von freien Grundstücksflächen durch die neu eingeführte Grundsteuer C führe nicht zum Ziel. Der Bundestag habe nach zähem Ringen eine Reform der Grundsteuer beschlossen, die eine komplizierte Neubewertung aller Grundstücke und Gebäude vorsehe und zudem eine neue Grundsteuer C einführe, die ausschließlich für unbebaute Grundstücke geltend solle. Benedikt Winzen hatte diese Reform im Namen der Krefelder SPD-Fraktion begrüßt (wir berichteten).

„ Die Immobilienwirtschaft ist sich einig: Das Beste an der Reform ist die Länderöffnungsklausel, die es jedem Bundesland ermöglicht, eine im Gegensatz zum Entwurf des Bundestages sinnvolle und einfache Bewertung von Grundstücken und Gebäuden einzuführen“, kritisiert der Geschäftsführer von Haus & Grund Krefeld die Reform aus Berlin. Die Einführung einer Grundsteuer C für unbebaute Grundstücke sei für eine Stadt wie Krefeld Gift “, so Heß weiter.

Mit der höheren Besteuerung von unbebauten Grundstücken durch die Grundsteuer C sollen – zielend auf den Wohnungsmangel in den sieben Metropolstädten – spekulative Brachflächen vermieden werden. Heß nannte zwei Beispiele für die „Unsinnigkeit der Regelung in einer Stadt wie Krefeld“. Beispiel 1 gilt für ein Dreifensterhaus in der Krefelder Innenstadt mit Innenhof, der historisch gewachsen ein eigenes Flurstück darstellt. Der Eigentümer hat den Innenhof mit Fördermitteln aus dem Hof- und Fassadenprogramm der Stadt Krefeld begrünt. Zur „Belohnung“ werde nun zukünftig die Grundsteuer C für die begrünte Fläche erhoben, um den Eigentümer zur Bebauung zu zwingen, berichtete Heß. Das sei absurd.

Beispiel 2 zielt auf einen inhabergeführten Handwerks- oder Einzelhandelsbetrieb als Eigentümer eines Hausgrundstückes nebst kleiner Freifläche zum Abstellen von Fahrzeugen oder aber nach Aufgabe des Betriebs als Grünfläche gestaltet auf eigenem Flurstück. Auch hier solle der Eigentümer durch die Grundsteuer C nun angehalten werden diese Freifläche zu bebauen.

„Die Liste der praktischen Beispiele für die Unsinnigkeit ließe sich unbegrenzt fortführen . Zumal die häufig kritisierten Zahnlücken in den Innenstadtbebauung, sprich eingeschossige Objekte von der Grundsteuer C gar nicht betroffen wären“, so Heß. „Wenn Herr Winzen es zudem mit der Aufkommensneutralität der Grundsteuer wirklich ernst meint, kann er dies unter Beweis stellen, in dem er dem entsprechenden FDP-Antrag in der kommenden Ratssitzung zustimmt. Dort wird sich die Gretchenfrage für jede Partei stellen, wie sie es mit der Belastung aller Bürger hält.“