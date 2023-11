“Heulen oder handeln“ in Krefeld „Wir verwalten uns zu Tode“ – neue, spannende Gäste im Krefeld Podcast

Der Krefeld-Podcast „Heulen oder Handeln, den die Kunsthistorikerin und „Mies in Krefeld“ Initiatorin Christiane Lange und der Publizist Helge Drafz initiiert haben, hat einige illustre Gäste mehr interviewt: Hansgeorg Hauser, dem Krefeld das Haus der Seidenkultur verdankt, dann Thomas Grünewald, Präsident der Hochschule Niederrhein, und Thomas Brocker, Leiter der neu eingerichteten Stabsstelle Innenstadtkoordination in Krefeld. Es geht jeweils um Krefeld – um Herausforderungen (vulgo Probleme genannt – also etwas zum Heulen) und Lösungsmöglichkeiten (also etwas zum Handeln).