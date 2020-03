Hilfen in Zeiten der Corona-Krise : Fressnapf bekocht Obdachlose mit warmen Mahlzeiten

Krefeld Viele helfen, viele benötigen Hilfe: Zahlreiche Firmen, Institutionen und Private denken in Zeiten der Corona-Krise an ihre Mitbürger. Auch die Politik ist nicht untätig. Die beiden Krefelder Landtagsabgeordneten Britta Oellers und Marc Blondin zeigen sich erleichtert, dass sich die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung heute auf eine Regelung bei der Erhebung von Beiträgen für den Kita-Besuch für den Monat April verständigt haben.

Die Einigung sehe vor, dass die Kommunen für den Monat April auf die Erhebung der Beiträge für die Betreuung in den Kindertagesstätten und der Offenen Ganztagsbetreuung sowie in der Tagespflege verzichten. Die Einnahmeausfälle würden Kommunen und Land jeweils zur Hälfte tragen.

Die Industrie- und Handelskammern (IHKs) verschieben die für April und Mai geplanten schriftlichen Azubi-Abschlussprüfungen in den Sommer. Darauf weist die IHK Mittlerer Niederrhein hin. Bis einschließlich Mai finden auch keine IHK-Weiterbildungsprüfungen statt. Diese werden zwischen Juni und August nachgeholt. Die schriftlichen IHK-Ausbildungsprüfungen werden nach jetzigem Stand in der Zeit vom 16. bis zum 19. Juni nachgeholt. Die industriell-technischen Prüfungen sollen am 16. und 17. Juni und die kaufmännischen am 18. und 19. Juni stattfinden. Prüfungsteilnehmer, die im Frühjahr für die Abschlussprüfung Teil 1 angemeldet waren, können ihre Prüfung im Herbst nachholen. Auch alle IHK-Unterrichtungen sowie die IHK Sach- und Fachkundeprüfungen (Verkehrsprüfungen sowie Unterrichtungen und Prüfungen aus dem Bereich des Gewerberechts) bleiben mindestens bis zum 24. April ausgesetzt.