Aufwertung des Kronprinzenviertels Neue Offensive für den Schinkenplatz in Krefeld

Ausgerechnet der Schinkenplatz: Er ist in Krefeld ein unterschätzter symbolischer Ort, der nun neu gestaltet werden soll. Warum symbolisch? 2010 gab es eine Initiative zur Verschönerung des Schinkenplatzes: Er wurde mit Bänken und Beeten ausgestattet, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Die Initiative ist bekanntlich kläglich gescheitert. Trotz erheblichen Einsatzes des Bürgervereins kapitulierte die Stadt am Ende vor einem Trupp Trinker, die sich dort versammelten und alle Anstrengungen zur Verbesserung zunichte machten – die Stadt baute die Bänke schließlich wieder ab. Jetzt also erfolgt Anlauf Nummer zwei, und er ist eingebettet in eine Offensive für das Kronprinzenviertel. Bekanntlich soll das Viertel gestärkt werden. Verwaltung und Rat stehen im Wort: Das Drogenhilfezentrum soll das Viertel nicht noch weiter herunterziehen, im Gegenteil. Die Stadt möchte zeigen, dass man ein Viertel trotz der Nachbarschaft zum DHZ aufwerten kann.