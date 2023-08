Lesung in der Mediothek Am Gummibaum zeigt sich, wie gut eine lange Ehe funktioniert

Hans Dieter Peschken ist 1943 in Krefeld geboren. Beruflich war er in vielen Bereichen von Bildung und Kultur tätig - unter anderem als Lehrer für Kunst und Geschichte an mehreren Gymnasien. Seine Leidenschaft fürs Schreiben hat er in Essays und Kolumnen gepflegt, als langjähriger Mitarbeiter der Rheinischen Post und als Autor der „Heimat“. Auch über diese Tätigkeiten wird er beim Leseabend in der Mediothek sprechen. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an den Verein der Freunde und Förderer der Mediothek.