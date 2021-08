Gesundheit in Krefeld : Maria Hilf setzt auf neue Klinik für Krebsbehandlung

Gesundheit in Krefeld

Krefeld Mit dem neuen Chefarzt Dr. Stefan Pluntke stellt die Alexianer Krankenhaus GmbH die Klinik für Onkologie und Gastroenterologie neu auf. Ein Schwerpunkt sollen neue schonende Bestrahlungstherapien sein.

(ped) Das Krankenhaus Maria Hilf setzt neue Schwerpunkte in der Krebsbehandlung. Seit dem 1. August betreibt es eine Klinik für Onkologie und Gastroenterologie. Der neue Chefarzt Dr. Stefan Pluntke will die Kooperationen mit Spezialisten der ambulanten Versorgung und ein „interdisziplinäres Netzwerk für eine patientenorientierte nahtlose Versorgungsstruktur“ aufbauen - in enger Zusammenarbeit mit Dr. Stefan tho Pesch als Sektionsleiter Gastroenterologie.