Unternehmesgründung : Neue Großrösterei in Fichtenhain

Krefeld Eine Tonne Nüsse und Samen pro Tag will das Startup verarbeiten und verpacken. Die gerösteten Nüsse und Kerne sollen zunächst in NRW, später deutschlandweit vertrieben werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Noch ist die ZAD GmbH nicht mehr als eine eingetragene Firma ohne Angestellte und eine leere Lagerhalle in Krefeld Fichtenhain. Das aber soll sich bis Anfang April ändern. „Vermutlich Ende dieses Monats kommen die große Röst- und die Verpackungsmaschine. Parallel laufen die letzten Genehmigungen und die Registrierung bei der Bundesanstalt für Arbeit. Sollte nicht noch eine zusätzliche Verzögerung, beispielsweise durch Corona, hinzu kommen, dann werden wir im kommenden Monat mit der Arbeit beginnen“, sagt Mohammad Al Sheikha.

Der 38 Jahre alte Syrer ist Gründer des Unternehmens, das nach Eröffnung des Geschäfts täglich eine Tonne Nüsse und Samen rösten, verpacken und versenden will. Fünf Angestellte sucht der gelernte Zahnarzt, der hier aber in seinem Beruf keine Zulassung und Anstellung fand und sich so zur Unternehmensgründung entschloss. „Meine Familie betreibt seit vielen Generationen eine Rösterei in Syrien. Dieser Tradition bin ich nun gefolgt“, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Info Spezial-Röstmaschinen kommen aus der Türkei Die ZAD GmbH wird auf komplett auf sie zugeschnittenen Maschinen aus der Türkei arbeiten. Die Röstung ohne Öl ist außergewöhnlich in Deutschland. Über das Investitionsvolumen möchte der Unternehmer keine Angaben machen. Sollte das Unternehmen das Ziel, eine Tonne Material pro Tag zu rösten und zu verkaufen, tatsächlich erreichen, dann läge der Umsatz bereits im Jahr 2020 bei mehr als eine Million Euro. Eine Angabe zu den konkreten Planungen möchte der Gründer jedoch nicht machen. Dazu sei der Markt zu unberechenbar, sagte er auf Nachfrage.

Die Investitionen hat er mit Hilfe eines Partners in Syrien und eigenem Ersparten völlig ohne Fremdkapital gestemmt. „Wir haben nur unsere beiden Lieferwagen finanziert. Der Rest, Mieten, Maschinen und so weiter, ist eigenes Geld“, erzählt Al Sheikha, der bereits zuvor ein anderes Unternehmen gegründet hatte: ein Handelsunternehmen für Medizinprodukte.

ZAD hob er zunächst in Düsseldorf, wo er seit seiner Flucht im Jahr 2014 mit seiner Familie wohnt, aus der Taufe. „Wir haben lange nach einer geeigneten Halle gesucht und sie nun hier gefunden. Sie ist gut 1000 Quadratmeter groß. Hier werden Fertigung und Verpackung angesiedelt sein“, erzählt er in grammatikalisch fast perfektem Deutsch mit nur leichtem Akzent.

Sein Alleinstellungsmerkmal als Unternehmen sieht er im Preis-Leistungsverhältnis. „Bei Pistazien beispielsweise packen viele Röstereien sehr viel Salz dazu. Das kann dann bis zu zehn Prozent der Masse ausmachen. Aber Pistazien kosten 20 Euro das Kilo, Salz 60 Cent. Das finde ich nicht richtig“, erläutert er. Darum kaufe er selbst nur Spitzenware, zumeist aus Europa, ein. Geröstet wird dann ohne Zugabe von Öl. „Das macht es sehr viel gesünder“, stellt der Gründer fest. Unmittelbar nach dem Rösten wird unter Schutzatmosphäre verpackt. „Damit bleiben die Aromen komplett erhalten, und wenn man die Verpackung öffnet, dann ist es, als sei es gerade vor Minuten geröstet worden“, beschreibt er das sich verbreitende Aroma.

Zunächst will der zweifache Vater vor allem an Großhändler verkaufen. „Aber mit unseren beiden Lieferwagen wollen wir auch Einzelhandel in ganz Nordrhein-Westfalen beliefern. Außerdem gibt es einen Lagerverkauf hier vor Ort in Fichtenhain. Wir wollen zu Beginn vor allem türkische Geschäfte beliefern, denn sie sind eher an unsere Art der Röstung gewöhnt. Mittelfristig ist es aber unser Ziel, überall im Einzelhandel präsent zu sein“, sagt der Geschäftsinhaber.