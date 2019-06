Wirtschaft in Krefeld : Neue Gewerbeflächen für 700 Arbeitsplätze

Die Trasse für die zukünftige Designstraße ist aus der Luft bereits gut zu erkennen. Gestern war offizieller Baubeginn. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Lange genug hat’s gedauert: Die Untersuchungen von Kampfmittelräumdienst und Archäologen haben Bau- und Vermarktungsaktivitäten für knapp 175.000 Quadratmeter neuer Gewerbeflächen in Fichtenhain erheblich verzögert. Am Donnerstag starteten die Arbeiten an der Erschließungsstraße.

Der Standort Krefeld ist bei Unternehmen gefragt, doch die Flächen für Neuansiedlungen sind knapp. Der Engpass ist gleichsam seit gestern beseitigt. Fast genau ein Jahr nach der Rechtskraft des Bebauungsplans für den Businesspark Fichtenhainer Allee können die Wirtschaftsförderung und die Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG (GGK) endlich mit dem Bau der Designstraße als Erschließung und der Vermarktung der Gewerbeflächen entlang der Fichtenhainer Allee beginnen. Die Untersuchungen des Kampfmittelräumdienstes und der Archäologen auf der Suche nach historischen Funden mit Bodendenkmalqualität haben den Beginn der Aktivitäten erheblich verzögert.

Gestern erfolgte der erste Spatenstich für den Bau des ersten 320 Meter langen Abschnitts der Designstraße. Für gut eine Million Euro verlegt die Firma Solbach einen Schmutzwasser- und einen Regenwasserkanal. Die Fahrbahndecke werde zunächst nur provisorisch hergerichtet, erklärt Rüdiger Thissen vom Ingenieurbüro Jaffke aus Krefeld.

Info Businesspark Fichtenhainer Allee Mit mehr als 400.000 Quadratmetern Bruttobaufläche ist der Businesspark Fichtenhainer Allee das größte zusammenhängende Entwicklungsareal für die Wirtschaft in Krefeld. Dort in der Nähe der Autobahn 44 ist Platz für den produzierenden Mittelstand, für industrienahe Dienstleister, für Büros und Handwerksbetriebe.

„Wir legen unser Augenmerk auf die Ansiedlung von Firmen und Betrieben, die Arbeitsplätze schaffen oder mitbringen“, sagt Eckart Preen, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung und der GKK. Das sei das Hauptkriterium für den Zuschlag. 40 Arbeitsplätze auf einen Hektar seien Bedingung. Die bereits ansässigen Unternehmen Incas und Schröter firmieren auf jeweils 3000 Quadratmetern und beschäftigten zusammen rund 50 Mitarbeiter, informierte Preen und streicht damit den Erfolg der bisherigen Politik heraus. Auf den nunmehr kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehenden gut 17 Hektar Gewerbefläche dürften mithin mindestens 700 Arbeitsplätze entstehen. Bei einer überdurchschnittlichen Arbeitslosenquote von zehn und mehr Prozent in der Stadt Krefeld sei das einen erkennbarer Schritt in die richtige Richtung.

Erster Spatenstich für die Designstraße: Susanne Lennartz, Rüdiger Thissen, Eckart Preen, Martin Köhr und Sven Lennartz (von links). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Etwa 17,3 Hektar neue Gewerbeflächen kann die GGK damit in den nächsten Monaten beziehungsweise Jahren sukzessive an den Markt bringen. „Im vergangenen Jahr hatten wir nur noch ein halbes Dutzend Grundstücke zur Auswahl und konnten daher die sehr erfolgreiche Vermarktung der Vorjahre nicht mehr auf dem selben Niveau fortsetzen. Umso mehr freuen wir uns, der Krefelder Wirtschaft sowie Unternehmen von außerhalb nun endlich neue Potenziale anbieten zu können“, sagt Preen gestern.

Als erstes werden dabei die unmittelbar an der Fichtenhainer Allee gelegenen Grundstücke angeboten, während die nördlich und südlich der Designstraße gelegenen Grundstücke je nach Baufortschritt verfügbar werden. Bei der Parzellierung der Grundstücke hat sich die GGK vorwiegend an den Erfordernissen kleiner und mittlerer Unternehmen mit einem Flächenbedarf zwischen 3.000 und 15.000 Quadratmetern orientiert. „Als städtische Tochtergesellschaft veräußern wir unsere Flächen nach wirtschaftsförderlichen Kriterien – und dabei steht der Arbeitsplatzeffekt wie erwähnt an oberster Stelle“, erläutert Preen das oberste Auswahlkriterium.

Preislich liegen die öffentlich voll erschlossenen Grundstücke derzeit noch bei 90 Euro pro Quadratmeter netto – Tendenz steigend. In der Summe kommen gut 17 Millionen Euro an Verkaufserlösen zusammen. „Natürlich beobachten auch wir weiterhin die Kostenentwicklung bei der Erschließung und das Prinzip von Angebot und Nachfrage – und deshalb werden auch in Krefeld die Preise voraussichtlich weiterhin steigen“, prognostiziert Preen schon jetzt die weitere Marktentwicklung. Niedriger Zins, gute Konjunktur und erfolgreiches Standortmarketing stimmten ihn optimistisch.