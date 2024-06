NS-Regime Neue Gedenktafel erinnert an Zwangsarbeiter in Krefeld

Auf dem Gelände an der Alten Gladbacher Straße wurden vor 1945 mindestens elf Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion anonym bestattet. Dokumente mit ihren Namen und dem Todeszeitpunkt befinden sich im Krefelder Stadtarchiv. Die Gedenktafel soll nun an diese Zwangsarbeiter an ihrer Ruhestätte erinnern. Weitere Gräber von Zwangsarbeitern befinden sich nachweisbar auf dem Friedhof in Uerdingen und auf dem Krefelder Zentralfriedhof.