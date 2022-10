Neue Gebührenordnung für Tierärzte : Für Krefelder Tierhalter wird es ab November teurer

Besonders für Katzenhalter steigen die Tierarztkosten. Die Behandlung einer Mieze war bisher deutlich günstiger als die eines Hundes. Foto: Getty Images/iStockphoto/Liudmila Chernetska

Krefeld Am 22. November tritt eine neue Gebührenordnung für Tierärzte mit teils drastischen Preiserhöhungen in Kraft. Warum das notwendig ist – und was auf die Tierhalter nun zukommt.