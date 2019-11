Krefeld : Neue Debatte um den Theaterplatz

Querschnitt des Gebäudes, das Ulrich Schmitter für den Hirschfelderplatz entworfen hat. Die Veranstaltungshalle wäre flexibel zu nutzen – sowohl für Groß- wie für mittlere und kleinere Veranstaltungen. Foto: Ulrich Schmitter

Krefeld Der Werbering appelliert an die Politik, noch einmal darüber nachzudenken, ob die Schmitter-Lösung mit Hotel und Veranstaltungshalle nicht doch ideal für den Theater- und nicht für den Hirschfelderplatz wäre.

Die Pläne des Krefelder Investors Ulrich Schmitter für einen kombinierten Komplex aus Hotel und Veranstaltungshalle haben den Werbering so beeindruckt, dass der Einzelhändlerverband dafür plädiert, noch einmal in die Diskussion um die Standortfrage einzusteigen. Der Rat hat entschieden, auf dem Theaterplaz ein neues technisches Rathaus zu bauen und eine neue Veranstaltungshalle als Ersatz für das Seidenweberhaus an anderer Stelle zu errichten. Schmitter hat seinen Entwurf für den Hirschfelderplatz in Stellung gebracht. Der Werbering ist skeptisch, was diesen Standort angeht, aber begeistert von dem Entwurf. „Vielleicht sollte die Politik noch einmal darüber nachdenken, ob nicht der Theaterplatz für diese Kombination aus Hotel und Veranstaltungshalle der bessere Standort ist“, erklärte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Christoph Borgmann, gegenüber unserer Redaktion.

Ansichten des Hotel- und Veranstaltungshallenkomplexes des Krefelder Investors Ulrich Schmitter. Foto: Stadt Krefeld

Das Argument, dass damit noch einmal ein Fass geöffnet wird, das nach langer und zäher Debatte geschlossen wurde, zählt für Borgmann nicht. „Wenn die Stadt auf 25 bis 30 Jahre jährlich 2,5 Millionen Euro jährlich für eine solche Halle ausgibt, dann muss es möglich sein, noch einmal über alles nachzudenken“, sagte er. Dem Standort Hirschfelderplatz steht Borgmann skeptisch gegenüber. Damit würde die letzte freie Fläche in der Innenstadt sehr dicht überbaut. An Schmitters Konzept überzeugt ihn die Kombination aus Hotel- und Veranstaltungskomplex und eine Fülle von Detaillösungen. Die Säle wären flexibel zu nutzen und könnten für Großveranstaltungen ebenso wie für mittlere und kleine Tagungen und Feste genutzt werden.

Info Die Debatte um Stadt- und Seidenweberhaus Seit November 2018 ist es klar, dass der Rat mehrheitlich den Plan, das Stadthaus zu sanieren aufgibt und auf dem Theaterplatz ein neues Technisches Rathaus errichten lassen will. Dazu gibt es einen Beschluss mit großer Mehrheit. Es gab zwei wesentliche Gründe. Zum einen schienen die Kosten für die Sanierung des Stadthauses aus dem Ruder zu laufen; in Rede standen mehr als 100 Millionen Euro. Zum anderen hatte ein Gutachten ergeben, dass die Kosten zur Errichtung einer neuen Veranstaltungshalle durch einen privaten Investor an anderer Stelle als dem Theaterplatz am kostengünstigsten wäre und preiswerter als eine Sanierung des Seidenweberhauses oder ein Neubau in der Regie der Stadt auf dem Theaterplatz. Als ein möglicher Standort für eine Veranstaltungshalle war das Kesselhaus auf dem Gelände des dem Mies van der Rohe-Business-Park im Gespräch. Das Flair des Gebäude ist sein großes Plus, doch gibt es Skeptiker, die die Wirtschaftlichkeit und die Flexibiliät bei der Bespielbarkeit in Frage stellen. Neu hinzugekommen als möglicher Standort ist zuletzt der Hirschlfelder-Platz mit dem Schmitter-Entwurf.

Schmitter selbst favorisiert den Hirschfelderplatz. Verkehrsprobleme hält er für beherrschbar. „Die Zufahrt für Lkw würde über die Dreikönigenstraße erfolgen; die Straße ist breit genug. Die Lkw würden dann – anders als zurzeit beim Seidenweberhaus – eingehaust werden und so nicht sichtbar be- und entladen. Natürlich müsste man ein Verkehrskonzept für die Situationen, wenn bis zu 500 Autos in die Tiefgarage der Halle oder nach einer Veranstaltung hinauswollen, aber auch das ist plan- und beherrschbar“, sagt er. Eine neue Tiefgarage wäre auch vorgesehen.

Für den Hotelbetrieb, der die Kosten für den laufenden Betrieb der Veranstaltungshalle drücken würde, wäre die Lage mitten in der Stadt ideal, so Schmitter weiter. Er habe einen Betreiber für das Hotel an der Hand, berichtet er, „er würde 90 Kongress-Veranstaltungen im Jahr mitbringen“. Das Modell dahinter: Das Hotel würde jeweils die Räume der Veranstaltungshalle anmieten. Das würde die Zuschüsse der Stadt für den Veranstaltungsbetrieb senken.

Das gleiche Kalkül lag auch dem Angebot des Krefelder Unternehmers Gerald Wagener zugrunde, der angeboten hatte, auf dem Theaterplatz einen Hotel- und Veranstaltungskomplex zu bauen. Wagener hatte jedoch darauf gepocht, ohne europaweite Ausschreibung zu bauen; die Stadt hätte ihm dazu das Grundstück in irgendeiner Form übereignen müssen. Rat und Verwaltung wollten sich darauf nicht einlassen; der damalige Planungsdezernent Martin Linne hatte sich strikt dagegen ausgesprochen, einen Komplex ohne städtebaulichen Wettbewerb zu errichten. Schmitter sperrt sich nicht gegen die Ausschreibung. „Da die Stadt Krefeld die Veranstaltungshalle langfristig anmieten würde, ist ein europaweites öffentliches Vergabeverfahren rechtlich zwingend erforderlich; also werde ich hieran teilnehmen.“

Schmitter weist beim Standort Theaterplatz noch auf ein weiteres Problem hin. Schmitters Entwurf ließe sich nur realisieren, wenn man zuerst das Seidenweberhaus abreißt. Die Stadt hätte dann eine Interimszeit von mehreren Jahren, in der sie über keine eigene, große Veranstaltungshalle verfügt. Borgmann hält dieses Argument nicht für ausschlaggebend – wenn die Lösung wirklich die Beste sei, wäre es in Ordnung, eine gewisse Zeit mit Provisorien zu leben.