Krefeld: Neue Bäume für den Kugelplatz erst 2019

Krefeld

Am so genannten Kugelplatz, der versteckt im Hinterhofbereich an der Marktstraße liegt, sollen in diesem Jahr keine Bäume mehr nachgepflanzt werden. Im Januar hatten Unbekannte dort sechs Hainbuchen abgeholzt. Eine Nachpflanzung wird vom Fachbereich Grünflächen zurzeit allerdings nicht als sinnvoll erachtet, da der Verursacher bisher nicht ermittelt werden konnte. "Sollten bis zum Jahresende keine weiteren Zerstörungen festgestellt werden, so wird eine Nachpflanzung der gekappten Bäume in der Pflanzperiode Frühjahr 2019 Durchgeführt", heißt es. Es wird davon ausgegangen, dass die gekappten Bäume austreiben und zumindest Stammbüsche bilden.