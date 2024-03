Ausstellung Im Kunstspektrum Krefeld Außergewöhnlich GKK-Ausstellung – Welterzählungen bis zum Schicksal namibischer Kinder

Der Blick von außen wird von drei großen Bildern angezogen: Im Schaufenster der Gemeinschaft Krefelder Künstler (GKK) entdeckt man zuerst die fotorealistische Malerei von Nicole Peters. Sie fotografiert die Natur und malt diese Motive im Winter ab. Zum Beispiel eine Mohnblüte, auf der sechs Insekten sitzen. Eine Idylle aus Peters’ eigenem Garten. Aber nur für den, der die Krefelder Studie zum Sterben der Insekten nicht im Hinterkopf hat. Die dürren Sommer hat sie in „Feld“ eingefangen – was hier noch am Halm steht, ist nicht mehr zu ernten. Auch „Baggerloch“ zeigt den Eingriff der Menschen in die Natur.