Erneuerbare Energe in Krefeld 52 Freiflächen für Photovoltaik-Parks geeignet – Vorstoß für mehr Windkraftanlagen

In den Ausbau erneuerbarer Energie in Krefeld in Form von Windkraftanlagen und Photovoltaikparks kommt Bewegung. Grüne und SPD machen sich stark für den Bau von Windkraftanlagen in Krefeld – die Stadt ermittelt zurzeit geeignete Standorte. Zugleich hat die Stadt eine Flächenpotenzialanalyse für Photovoltaik-Freiflächenanlagen vorgelegt. Bei den zu erwartenden Konflikten um Standorte für Windkraftanlagen appelliert SPD-Ratsfrau Sabine Fochler schon jetzt dafür, ein Szenario nach dem Motto ‚Windkraft ja, aber nicht vor meiner Haustür’ zu vermeiden; dies „können wir uns vor dem Hintergrund von Energiekrise und Klimawandel nicht erlauben“, sagte sie im Rahmen einer gemeinsamen Erklärung von SPD und Grünen.