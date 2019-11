Krefeld : Zu Einkaufen bei Kerzenschein: Universalgutschein für die City

Akteure der Werbegemeinschaft mit den Plakaten für „Einkaufen bei Kerzenschein“ und den neuen Gutschein. Foto: Jens Voss

Krefeld Zum diesjährigen „Einkaufen bei Kerzenschein“ stellt die Werbegemeinschaft ein neues Projekt vor: Der Handel Geschenkgutscheine an, die bei vielen Geschäften eingelöst werden können.

Sie ist die wohl beliebteste Einkaufsveranstaltung des Jahres: das stimmungsvolle „Einkaufen bei Kerzenschein“, das am Samstag, 23.November, zum nun 13. Mal in Krefeld stattfindet. Diesmal ist der Tag mit einer besonderen Nachricht verbunden: Die Werbegemeinschaft bietet erstmals den Krefelder Geschenkgutschein an. „Andere Städte praktizieren das Modell mit großem Erfolg; und wir sind sehr zuversichtlich, dass es auch in Krefeld eine Erfolgsgeschichte wird“, sagte Christoph Borgmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, bei der Vorstellung der Aktion.

Die Stelzenläufer in phantastischen Kostümen werden einmal mehr bei „Einkaufen bei Kerzenschein“ am 23. November für besondere Perspektiven in der Innenstadt sorgen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Demnach können Einkäufer Geschenkgutscheine im Wert von 10, 20, 25, 40 und 50 Euro erwerben. Die Gutscheine können in den teilnehmenden Geschäften eingelöst werden – bislang sind rund 30 Händler dabei; „das ist ein offener Prozess“, sagt Borgmann, „es kommen sicher noch weitere dazu“. Die Liste ist auf der Internetseite der Werbegemeinschaft einzusehen und wird laufend aktualisiert.

Info Programm zu Einkaufen bei Kerzenschein Verkaufsstellen für die Geschenkgutscheine Sparkasse, Ostwall Media Markt, Blumentalstraße 151 Volksbank, Dionysiusplatz Intersport Borgmann, Königstraße 78 Lechner & Hayn, Rheinstraße 114 Saturn, Neusser Straße 35. Die teilnehmenden Geschäfte, in denen man Gutscheine einlösen kann, stehen auf der Internetseite der Werbegemeinschaft unter werbegemeinschaft-kr.de (dort auf Geschenkgutschein klicken). Programm von Einkaufen bei Kerzenschein: Termin: 23.November, 17 bis 21 Uhr; einige Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet. 18 Uhr: Eröffnung auf der Bühne unter der Kuppel der Königstraße; zuvor Weihnachtssingen mit der Musikschule Feuershow: Zur Eröffnung um 18 Uhr gibt es eine Feuershow, die um 19.15 Uhr am Schwanemarktbrunnen, um 20.15 Uhr auf der Marktstraße, Höhe Behnischhaus, und um 21 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt zu sehen ist Winterbiathlon: Auf dem Neumarkt ist ab 14 Uhr ein Biathlon mit einer Skilaufbahn und Schießstand aufgebaut.

Die Gutscheine gelten drei Jahre; es gibt aus organisatorischen Gründen eine Bedingung, die laut Borgmann nicht vermieden werden kann: Ein Gutschein muss komplett in einem Geschäft eingelöst werden; gibt ein Kunde nicht den vollen Betrag aus, bekommt er eine Gutschrift in diesem Laden für spätere Einkäufe. Der Zuspruch in der Händlerschaft für die Idee, die Borgmann von einem privaten Besuch in Geldern mitgebracht hat, ist groß, resümiert Borgmann. Er freut sich auch darüber, dass die Krefelder Werbegemeinschaft mit dem guten alten Papiergutschein eine kostengünstige, schlanke Lösung gefunden hat – digitale Lösungen seien deutlich teurer, berichtet er. Er hofft auch dass viele Krefelder Unternehmen, die ihren Mitarbeitern zu Weihnachten ein Präsent zukommen lassen wollen, den Gutschein nutzen. Unternehmen könnten, wenn sie solche Gutscheine verschenken, auch etwas für die Stärkung der City tun. Für teilnahmewillige Geschäfte gibt es eine Bedingung: Sie müssen Mitglied der Werbegemeinschaft sein. Borgmann hofft, auf diesem Wege auch neue Mitstreiter zu gewinnen, die die Werbegemeinschaft in ihrem Engagement für eine starke Innenstadt unterstützen.

„Einkaufen bei Kerzenschein“ lädt in bewährter Manier ein, den Abend in der stimmungsvoll mit vielen Lichtern geschmückten Innenstadt zu verbringen und sich auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen. Die besonders bei Familien beliebte Feuershow wird diesmal noch größer und noch spektakulärer ausfallen; die Stadt ist wieder mit Pylonen geschmückt; Stelzenläufer in phantastischen Kostümen sorgen für besondere Begegnungen und Perspektiven auf den Krefelder Straßen.

Viele Händler machen eigene Aktionen in und vor ihren Geschäften; vor Intersport Borgmann gibt es etwa Waffeln und Kaffee, die zugunsten des Stups-Kinderzentrums verkauft werden. Thalia veranstaltet eine Lesung, bei Lechner & Hayn (Rheinstraße) gibt es Musik, Glühwein, Popcorn und Waffeln. Auf dem Neumarkt wird nach dem Zuspruch des Vorjahres zum zweiten Mal ab 14 Uhr eine kleine Biathlon-Strecke eröffnet.