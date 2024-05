Neuer Stadtspaziergang in Krefeld Hülser Delikatessen - den Ortsteil kulinarisch entdecken

Wenn Gabriele Förster am 18. Mai punkt 11 Uhr am Weinkontor an der Krefelder Straße 60 in Hüls ihre Teilnehmer begrüßt, dann ist das der Auftakt zu einer Premiere. Die Ratingerin lädt zur ersten kulinarischen Stadtführung durch Hüls ein. Im Bannkreis der Kirche St. Cyriakus wird der historische Innenstadtbereich rund um den Hülser Markt erkundet. Damit erweitert Förster eine Serie, die im vergangenen Jahr in Krefeld an den Start gegangen ist.