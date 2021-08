Investition in Krefeld : Netto eröffnet modernisierten Markt in Oppum

Noch eine Menge Arbeit ist beim Markt-Umbau von Netto an der Hauptstraße in Oppum zu leisten, damit er am 17. August planmäßig wieder eröffnet werden kann. Foto: Norbert Stirken

Krefeld Neben Lebensmitteln erhalten die Kunden Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte.

Die Lebensmitteldiscounter investieren in den Krefelder Stadtteilen. Nachdem Penny vor wenigen Wochen seinen Markt in Fischeln an der Kölner Straße komplett umgestaltet und seine so genanntes „Markthallen-Konzept“ mit bis zu 3500 Artikeln verwirklicht hat, kündigt Wettbewerber Netto-Markendiscount für Dienstag, 17. August, die Eröffnung seiner modernisierte Filiale in Oppum an der Hauptstraße 56 mit einer Verkaufsfläche von 720 Quadratmetern an.

Nach eigener Angabe bietet Netto die größte Auswahl aller Lebensmitteldiscounter: Neben frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstartikeln, Molkereiprodukten und Brot- und Backwaren erhalten die Kunden in der neuen Filiale zudem Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte. Mehr als 5000 Artikel habe die Handelskette im Sortiment, erklärte eine Sprecherin. Dazu zählten mehr als 400 zertifizierte Bio-Produkte wie Obst, Käse und Wurst. Dazu komme eine große Auswahl an Getränken in umweltverträglicheren Mehrwegverpackungen. Gut 300 Netto-Eigenmarkenprodukte würden das das Panda-Logo der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) tragen, so die Sprecherin. Seit 2015 seien Netto und WWF schon Nachhaltigkeitspartner.

Mit den beiden Worten „Einfach aufrunden“ können Kunden ihren Einkaufsbetrag in allen Netto-Filialen Deutschlands auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag aufrunden und somit ein bis zehn Cent für verschiedene Nachhaltigkeitspartner spenden. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, ihr Flaschenpfand per Knopfdruck an den 3450 Netto-Leergutautomaten zu spenden. Bis zum 2. Oktober gehen alle Kassen- und Pfandspenden an die gemeinnützige Stiftung „Deutschland rundet auf“. Mit den Spenden der Kunden werden laut Netto sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche durch verschiedene Projekte gefördert.

Während der Corona-Pandemie hat der Schutz aller Personen in den Filialen für das Unternehmen höchste Priorität. Netto stellt seinen Filial-Mitarbeitern Mundschutzmasken, Einweghandschuhe und flächendeckend Desinfektionsmittel zur Verfügung. Zusätzlich finden sich im Kassenbereich Fußbodenmarkierungen im Abstand von zwei Metern, um den Sicherheitsabstand zu realisieren. Als weitere Sicherheitsmaßnahme sind in allen Netto-Filialen die Kassenbereiche derzeit mit einem Hygieneschutz ausgestattet.

Der Lebensmitteldiscounter gehöre mit mehr als 4260 Filialen, rund 84.000 Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche, berichtete die Unternehmenssprecherin. Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5300 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Beschäftigten aus den eigenen Reihen.

(sti)