Kunst im Klärwerk Uerdingen „Kunst ruft“ - zwei Künstler lassen Neo-Pop auf Minimal Art treffen

Ralf Reichelt, Jahrgang 1968, lebt in Hüls und betreibt dort ein kleines Atelier. Er hat sein Handwerk an der Moerser Kunstschule bei Hansfried Münchberg gelernt. Seit 2014 arbeitet er mit Nissis Kunstkantine im Hamburg zusammen, stellt oft auch im Wiener Kunstraum von Hubert Turnhofer aus. Mit abstrakter Malerei in Öl- und Acrylfarben auf Naturpapieren will er „die Spiritualität des Betrachters“ ansprechen. Die Reduktion und der Minimalismus sind seine Stilmittel.