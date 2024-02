Dachdecker widersetzte sich der NS-Ideologie Neffe einer Krefelder Olympia-Heldin landete im Konzentrationslager

Von ihrem Großonkel Robert Genenger haben Großneffe August Genenger und Großnichte Martha Stang so gut wie nichts gewusst. Er sei in der Familie als „schwarzes Schaf“ totgeschwiegen worden, berichteten die Geschwister am gestrigen Montag in der NS-Dokumentationsstätte in Bockum. Der 1887 in Krefeld geborene Robert Genenger wollte sich mit der Nazi-Ideologie nicht abfinden und zahlte dafür einen hohen Preis.