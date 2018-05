Krefeld : Naturwissenschaftlicher Verein: Exkursion in die Kalkeifel

Krefeld Zu einer geologischen Exkursion in den Raum Hillesheim am Samstag, 26. Mai, von 8.30 bis 17 Uhr lädt die Volkshochschule in Kooperation mit dem Naturwissenschaftlichen Verein Interessierte ein.

Hillesheim liegt in der Kalkeifel, in deren Mulden die mitteldevonischen Schichten aufgeschlossen sind. Zusammen mit Diplom-Geologin Veronika Steinberg werden die Teilnehmer verschiedene Gesteine kennenlernen und Fossilien suchen. Wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung sind erforderlich. Die Fahrt wird mit privaten Pkw in Fahrgemeinschaften durchgeführt, der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Das Entgelt beträgt 20,50 Euro. Anmeldung bei der VHS, Ruf 02151 3660 2664 oder www.vhs.krefeld.de

(RP)