Frevel im Naturschutzgebiet Naturschutzbeirat in Krefeld legt Finger in die Wunden

In der kommenden Sitzung des Naturschutzbeirates erwarten die Mitglieder die Vorstellung des Baumkonzeptes für die Surfparkplanung am Elfrather See. „Für den geplanten Surfpark sollen deutlich mehr Bäume gefällt werden als in den Planungsunterlagen ursprünglich benannt. Aufgrund der durch den Surfpark knapper werdenden Freiflächen für die Allgemeinheit möchte der Naturschutzbeirat über Anzahl und Standorte der neu zu pflanzenden Bäume informiert werden“, heißt es.