Fortschreibung des Nahverkehrsplans : Besserer ÖPNV auch in den Randgebieten

Besserer ÖPNV auch in den Randgebieten

Krefeld Die Fortschreibung des Nahverkehrsplans wurde jetzt im Rat beschlossen. Künftig sollen die Randgebiete Krefelds besser an Bus und Bahn angeschlossen werden.

(RP) Der Krefelder Rat hat in seiner Sitzung am 21. Juni die Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP) mehrheitlich beschlossen und bringt damit die Entwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in den kommenden fünf bis zehn Jahren auf den Weg. Aus der Politik wurde der Beschluss durch einen Auftrag der Evaluation ergänzt.