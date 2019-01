Schwanenmarkt : Nächste Runde im Asbest-Skandal

Krefeld Eine Aufarbeitung des Asbest-Skandals im Schwanenmarkt steht noch aus: Ob Betreiber und Baufirma sich strafrechtlich verantworten müssen oder mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren davon kommen, ist derzeit noch offen. Anhängig sind bei der Staatsanwaltschaft Krefeld in dem Zusammenhang auch Ermittlungen wegen Erpressung.

Der Schwanenmarkt-Krimi ist noch nicht zu Ende geschrieben: Es geht im Kern um unsachgemäßen Umgang mit dem krebserregenden Baustoff Asbest. Bei der Sanierung der insgesamt 199 Wohnungen über der Einkaufspassage Schwanenmarkt in der Innenstadt an der Hochstraße gingen die Beschäftigten im Auftrag eines Generalunternehmers ohne Atemschutz und ohne luftdichte Schleusen vor. Das gefährliche Mineral wurde offen in der Fußgängerzone aus größerer Höhe in offene Container geworfen und abtransportiert (wir berichteten exklusiv).