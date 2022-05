Nachwuchs im Zoo Krefeld : Neue Wege führen zu den Tieren im Zoo

INFO

Im Zoo Krefeld lassen sich die Tiere von März bis Oktober von 9 bis 19 Uhr besuchen. Der Zoo bietet aber auch extra Veranstaltungen, etwa ein „Frühstück der Tiere“ am 26. Juni oder eine Nachtsafari (freie Plätze erst wieder am 13. September). Eine kostenlose historische Zooführung findet am 5. Juni von 14 bis 15.30 Uhr statt. Treffpunkt:Kasse.