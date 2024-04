Zeitgenössischer Tanz in Krefeld „Nachttarif“ - ein Tanzstück über die Abenteuer nach Mitternacht

Ohne Ankündigung oder Übergang wird der Zuschauer von einer Szene in die nächste geworfen, wie schnelle Filmszenen reiht sich ein Szenario an das nächste an, dennoch ziehen sich manche Episoden und lassen das etwa 45-minütige Stück länger wirken. Zwischen düsteren und beklemmenden Szenen, gibt es zum Glück auch ausgelassene und berührende Bilder. Etwa wenn das Dreiergespann zum Club-Hit von Hollis P. Monroe tanzt: „I′m lonely. And I need to be with someone. I'm lonely. And I need to be with someone tonight“.