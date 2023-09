Krefelder Kirchennacht 2023 Wenn die Kirche zum Konzertsaal wird

Im Adventhaus an der Freiligrathstraße 48 hörten rund 30 Gäste das erste von insgesamt zwei Konzerten. Nicht alle kannten das Gebäude. Denn die Idee war auch, Menschen in die Kirchen zu locken, die sonst vielleicht nicht dort sind, „und das hoffen wir mit diesem Projekt zu erreichen“, sagte Pastor Marcus Jelinek im Vorfeld. Sieben Songs hatte Jelinek für den Abend ausgesucht, Songs, die ihn selbst berühren, die aber auch gute Fragen stellen, sagte er. „In den Liedern finden sich Anknüpfungspunkte, an die ich glaube.“ Sieben Songs, die sieben Fragen stellen oder Ideen anstoßen: „Wovon sollen wir träumen?“ von Frida Gold; „Himmel auf“ und „Irgendwas bleibt“ von Silbermond; „Du erinnerst mich an Liebe“ von Ich+Ich; „Ist da jemand?“ von Adel Tawil; „Tage wie diese“ von den Toten Hosen; „Halt dich an mir fest“ von Revolverheld.