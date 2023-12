Nach Zoobrand in Krefeld Verkauf von Himmelslaternen künftig verboten

Krefeld · Fast vier Jahre nach dem verheerenden Zoobrand in Krefeld ist der Verkauf der Laternen verboten worden. Der Bundesrat stimmte am Freitag in Berlin einem entsprechenden Verordnungsentwurf der Bundesregierung zu.

15.12.2023 , 13:05 Uhr

Himmelslaternen durften bisher zwar verkauft, aber nicht verwendet werden. Foto: dpa/Socrates Baltagiannis