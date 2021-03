Nach Wahlpanne in Krefeld : CDU lehnt faule Kompromisse ab

Nach Wahlpanne in Krefeld

Krefeld CDU-Wähler seien der Meinung, dass Oberbürgermeister Frank Meyer und sein Anhang „unsere Stadt auf einen ganz grundsätzlich falschen Kurs lenken“, erklärte Parteichef Marc Blondin.

Die Krefelder Christdemokraten wollen nicht zum Anhängsel einer rot-grünen Kooperation im Stadtrat werden. Das machte Parteichef Marc Blondin in einer Erklärung am Donnerstag deutlich. Nach der Wahlpanne, in der Stimmen für die CDU falsch addiert worden waren, hat Rot-Grün seine Mehrheit verloren. Die CDU hat nun mit zusätzlichen 200 Stimmen Anspruch auf 18 statt 17 Sitze im im Rat der Stadt Krefeld und die SPD 16 statt 17 Mandate(wir berichteten). Rot-Grün möchte seine gemeinsame Politik aber dennoch fortsetzen und muss nun nach einem neuen Partner suchen. Der scheint bei den Linken gefunden zu sein.