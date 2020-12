Großprojekt : Nach Sondersitzung: Surfpark soll weiter untersucht werden

So soll die Wellenanlage des Surfparks am Elfrather See einmal aussehen. Foto: Stadt Krefeld/Global Shots

Krefeld Rot-grüner Abstimmungserfolg: Die Änderung des Regionalplans als Voraussetzung für die Investition wurde empfohlen. Zuvor waren Umweltbelastungen kritisiert worden.

Der Planungsausschuss der Stadt hat am Dienstag in einer Sondersitzung die Beantragung der Änderung des Regionalplanes für die Erstellung des Surfparks am Elfrather Sees bei Enthaltung der CDU und mit Gegenstimmen von Linken und UWG/WUZ empfohlen. Die endgültige Entscheidung wird der Rat in seiner Sitzung am 4. Februar treffen.