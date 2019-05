Stadtumbau : Nach sechs Jahren: Baustart am Beuys-Platz

Krefeld In 15 Monaten soll der Platz vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum ein neues Gesicht haben. Bis September 2020 soll das 2,8 Millionen Euro teure Vorhaben zur Neugestaltung des Joseph-Beuys- Platzes realisiert sein.

Vor sechs Jahren hat das Krefelder Büro Kraft.Raum den Wettbewerb zur Umgestaltung des Platzes vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum gewonnen. Inzwischen hat der Karlsplatz in Teilen zwar den neuen Namen Joseph-Beuys-Platz, bauliche Änderungen hat es allerdings nicht gegeben. In der kommenden Wochen soll nun nach der langen Vorlaufphase mit dem Bau begonnen werden. Zunächst werde die Baustelle eingerichtet und hinter dem Museum abgesperrt. In der übernächsten Woche starte der tatsächliche Umbau mit dem Anrücken der Bagger, berichteten Andreas Horster und Martin Schulte vom Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) am Mittwoch vor der Information der von den Aktivitäten betroffenen Nachbarn am Abend.

Die Kraft-Raum-Idee für den Joseph-Beuys-Platz vor dem Museum besteht darin, das für 18 Millionen Euro grundsanierte historische Ausstellungsgebäude gleichsam auf einen Seidenteppich zu stellen. Pflasterplatten aus Betonstein mit Basalt-Oberfläche werden in Parkettoptik verlegt und sind von drei Zentimeter breiten Edelstahllinien durchzogen, die an Seidenfäden erinnern sollen. Der Edelstahl wird dabei in eine ausgefräste Nut so verklebt, dass keine Stolpergefahr entsteht. Eine imposante Platane steht als Solitär in der Mitte der Fläche, die zum Teil von einem Feld mit in der Höhe und im Rhythmus verstellbaren Wasserfontänen versehen wird. Das gesamte für Veranstaltungen nutzbare Areal soll niveaugleich bis an die gegenüberliegende Häuserfront ausgebaut werden. Der Bürgersteig wird durch weiße Platten und eine Blindenspur markiert. Die östliche Fahrbahn darf nur in Schrittgeschwindigkeit genutzt werden. Die ehemals westliche Fahrbahn direkt vor dem Museumseingang bleibt auch in Zukunft für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.