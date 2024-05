Heikki Malinen verlässt den Stahlkonzern Nach Rücktritt – Krefelder Hausmacht stärkt Outokumpu

Dazu passt die Nachricht, dass in der Suche nach einem neuen Verwaltungsstandort eine Vorentscheidung für einen Verbleib in Krefeld gefallen ist. In einer internen Information an die Belegschaft heißt es, der Umzug der Outokumpu-Hauptverwaltung werde innerhalb Krefelds weiterverfolgt. Nach Besichtigung und Bewertung mehrerer Objekte im Krefelder Süden durch die Fachabteilung habe das Management zugestimmt, den Prozess weiterzuverfolgen. „Wir werden uns nun auf zwei Objekte im nahen Umfeld des eigenen Industrieparks Krefeld fokussieren“, heißt es. In den nächsten Wochen werde eine Machbarkeitsanalyse der beiden Objekte angefertigt. Sobald die Zuständigen sich auf eine Immobilie festlegen könnten, würden sie den Betriebsrat und die Belegschaft einbinden. „Wir werden dann außerdem eine Arbeitsgruppe bilden mit Koordinatoren der einzelnen Fachabteilungen, die vom Umzug betroffen sein werden. Wir hoffen, dass die Projektgruppe voraussichtlich ab Anfang oder Mitte Juni erstmals zusammenkommen kann, um gemeinsam in die Detailplanung der künftigen Büroflächen mit den Projektleitern starten zu können.“ Ziel sei es, den Umzug vom bisherigen Standort in einem Gebäude der Thelen-Gruppe gegenüber dem Werksgelände bis Ende 2025 zu realisieren. „Schon heute freuen wir uns auf eine modernisierte Arbeitskultur“, heißt es weiter. Wie zu erfahren war, verlagere Outokumpu seinen Sitz für rund 140 Verwaltungsmitarbeiter aus wirtschaftlichen Gründen. Im Klartext: Der Stahlkonzern möchte zu günstigeren Mietkonditionen abschließen.