Krefeld: Nach RP-Bericht: Spende für die Alleinerziehende

Krefeld Das Schicksal der alleinerziehenden Mutter und ihrer kleinen Tochter hat viele Leser tief bewegt. Jetzt erreichte ein anonymer Brief die Redaktion. Geschrieben hat ihn eine Leserin, die selbst Ähnliches erlebt hat wie Maria Sch. Dem Brief lag eine Spende von mehreren hundert Euro bei, die der jungen Mutter und ihrer kleinen Tochter bei der Bewältigung des Alltags helfen sollen.

Berührt von dieser Geste der Nächstenliebe leiteten wir das Geld direkt an den Sozialdienst Katholischer Frauen weiter, der die Frau auf ihrem Weg begleitet. Geschäftsführerin Tanja Himer holte den Umschlag mit dem Geld umgehend in der Redaktion ab und sagte: "Wir haben gleich die junge Mutter informiert. Sie ist überglücklich und bedankt sich ganz herzlich bei der unbekannten Spenderin für diese tolle Unterstützung. So etwas kommt wirklich sehr selten vor."