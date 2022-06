Bockumer Schützenverein 1611 : Bockum freut sich auf großen Schützenumzug

Krefeld Das Wochenende vom 24. bis 26. Juni steht im Zeichen des Bockumer Schützenfestes mit Umzug am Sonntag. Eine besondere Rolle spielt das riesige Bühnengemälde. Zum Ukraine-Krieg werden die Schützen ein Zeichen setzen.

Wenn am kommenden Wochenende, 24. bis 26. Juni, Bockums erstes großes Schützenfest der Nach-Corona-Ära steigt, wird ein Gemälde in neuer Gestalt eine besondere Rolle spielen, das viel über den Schützenverein aussagt: das große Bühnenbild, das Rüdiger Tiefers 2006 für den Verein geschaffen hat. Tiefers – bekannt als Mitbegründer der Pappköpp, als Gestalter von Bühnenbildern und als Buchillustrator – hat sein Bockum-Panoptikum als farbenfrohes, heiter-duftiges, impressionistisches Panorama angelegt und damit einer besonderen Entwicklung im Verein Ausdruck gegeben. Denn der Verein hat sich geöffnet, mit „Bockum verwöhnt“ ein Format geschaffen, das alle Bockumer anspricht, und die Party-Line durch geschickte Programmgestaltung gestärkt. So verbindet das Vereinsleben heute Tradition und modernes Freizeitleben, wenn der traditionsreiche Verein mit Eugen I. Fröhlich den 125. Schützenkönig seiner Geschichte feiert.

„Das Bühnenbild von Rüdiger Tiefers hat mittlerweile bei acht Festen vom Schützenfest übers Königsvogelschießen bis zu den Feierlichkeiten beim Jubiläum zum 400-jährigen Bestehen als prächtige Kulisse gedient“, berichtet Vereinssprecher Karl Müller. „Es wurde immer wieder in seine Einzelelemente zerlegt und in eine eigens dafür gebaute Holzkiste eingelagert. Trotz aller Sorgfalt sind Verschleißerscheinungen unvermeidbar.“ Es war absehbar, dass das Bild irgendwann starke Gebrauchsspuren aufweisen, wenn nicht zerstört werden würde. „Wir haben uns daher entschieden, das Gemälde 2021 mit großem technischen Aufwand zu fotografieren. Die aus den Einzelfotos erstellte Collage bildet nun die Basis für die Erstellung einer Plane, die in Zukunft anstelle des Originals an der Rückwand des Königsthrons aufgehängt werden soll“, so Müller weiter. Das Original wird fortan gehütet wie das Schützensilber des Vereins. „Wir sind optimistisch, dass so das impressionistische Bockumer Kunstwerk von Rüdiger Tiefers noch viele Jahre die Bockumer Schützen und ihre Gäste erfreuen wird“, resümiert Müller.