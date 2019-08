Krefeld : Nach Brandstiftung: AfD setzt Belohnung aus

Krefeld Der Krefelder Kreisverband lobt 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters führen.

Hintergrund: In der Nacht zu Freitag (9. August) war der auf der Germaniastraße geparkte Wagen eines Krefelder AfD-Politikers in Brand gesteckt worden. Zurzeit gibt es wenig Zweifel daran, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handelt. „Die Übergriffe auf Parteimitglieder und Funktionäre der AfD haben in den letzten Jahren immer weiter zugenommen. Dabei bleibt es oft nicht nur bei der Zerstörung von Eigentum. Vielmehr kommt es in erschreckender Weise auch oftmals zu Gewalttaten“, erklärt dazu AfD-Sprecher Schröder (das Amt des Sprechers entspricht dem eines Vorsitzenden in anderen Parteien).